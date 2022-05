Motorista de Conrado e Aleksandro é investigado pela polícia após acidente

O acidente trágico que tirou a vida do cantor sertanejo Aleksandro e mais 5 pessoas, e deixou o seu parceiro de dupla Conrado em estado grave na UTI ainda segue com novos desdobramentos. Após o sepultamento do cantor, marcado por muita comoção no meio sertanejo, agora o motorista de Conrado e Aleksandro começará a ser investigado.

Segundo informações do site Diário do Nordeste, a Polícia Civil de São Paulo informou que irá investigar o motorista da dupla sertaneja por homicídio e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. O homicídio culposo é aquele em que não há a intenção de matar, no entanto, como agiu de maneira imprudente, negligente ou sem perícia, por exemplo, este foi o resultado das ações.

Logo após o acidente, um vídeo do motorista de Conrado e Aleksandro dirigindo o ônibus da dupla sertaneja a cerca de 130 km/h chamou atenção e gerou revolta nas redes sociais pela velocidade em que o ônibus era conduzido pela rodovia. Anexamos o vídeo logo abaixo.

Segundo informações, o acidente supostamente teria sido causado pela explosão do pneu dianteiro esquerdo do ônibus, que fez o condutor perder o controle da direção, tombando o veículo no canteiro central da Rodovia Regis Bittencourt, em Miracatu (SP).

O acidente fatal resultou na morte de Aleksandro e dos músicos Wisley Aliston Roberto Novais, Marzio Allan Anibal e Roger Aleixo Calgnoto. Além deles, o roadie Giovani Gabriel Lopes dos Santos e o técnico de luz Gabriel Fukuda também faleceram no local. Outras 12 pessoas também sofreram ferimentos, inclusive o cantor Conrado, que está internado na UTI do Hospital Regional de Registro, no interior de São Paulo.

Veja o vídeo da imprudência momentos antes do acidente

Na manhã do último sábado (7), antes de acontecer o trágico acidente que tirou a vida do sertanejo Aleksandro, o ônibus que levava o cantor e seu parceiro de dupla Conrado foi flagrado em altíssima velocidade.

As imagens concedidas ao G1 mostram um motorista que estava atrás do veículo, indignado com a imprudência e prevendo a tragédia. Segundo o jornal, eles estavam a aproximadamente 130 km/h na rodovia Régis Bittencourt.

“Depois acontece um acidente e colocam a culpa sempre em outra coisa, mas a imprudência fala mais alto aqui! Ultrapassa caminhões como se fosse um carro pequeno“, disse o rapaz no vídeo em questão.

Pouco tempo depois, na mesma rodovia, o pneu dianteiro esquerdo estourou e causou o descontrole do ônibus na pista. As informações são da Polícia Rodoviária Federal. Aleksandro não suportou os ferimentos e morreu aos 34 anos. Além dele, mais cinco pessoas foram a óbito. Conrado teve piora em seu estado de saúde e foi internado na UTI.