Motorista derruba muro de residência após perder controle de carro em Rio Branco

Solange Barros Bueno, 40 anos, ficou ferida após sofrer um grave acidente no final da manhã deste domingo (8), na rua Areal, no bairro Areal, no Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações de populares, Solange conduzia um carro modelo Fiat Uno Way, de cor preta e placa MZO-1441, no sentido bairro-centro, quando um adolescente em uma bicicleta invadiu a preferencial. Na tentativa de evitar uma colisão com o ciclista, Solange desviou, mas acabou perdendo o controle do carro e colidiu contra o muro de uma casa.

Com a colisão, o muro foi derrubar e Solange bateu a cabeça no para-brisa do carro. A vítima desmaiou após o acidente e foi socorrida por uma ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que foi acionada por populares.

Os socorristas do Samu prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam a vítima ao pronto-socorro de Rio Branco. O estado de saúde de Solange é estável, mas os socorristas informaram que o quadro dela poderia se agravar.

Policiais militares do Batalhão de Trânsito não foram acionados para atender a ocorrência. Familiares de Solange e o proprietário da residência que teve o muro derrubado fizeram um acordo para resolver o ocorrido.

O carro de Solange foi removido por um guincho e levado para a casa dela.