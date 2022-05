Mulher perde 70 kg após casamento ser adiado pela pandemia

A jovem se submeteu a uma cirurgia bariátrica e substituiu os amados takeouts de comida chinesa por pratos de salada. Junto ao novo corpo, veio uma autoestima mais elevada e a necessidade de trocar o vestido de noiva. “Eu odiava o modelo que tinha comprado, mas só comprei porque sabia que nenhum vestido ficaria bem em mim. Eu odiava a minha aparência, então fiquei feliz pelo casamento ter sido adiado”, confessou à imprensa internacional.

Melissa contou que fez a cirurgia em agosto do ano passado. “Eu me perdi completamente. Meus pais estavam tão preocupados comigo. Eu era humilhada pela minha aparência”, lamentou. “Eu mal podia andar até o final da rua. Eu estava tomando medicação para pressão arterial e minhas costas estavam tão doloridas. Minha saúde estava se deteriorando e eu sabia que algo precisava mudar”, detalhou.

Depois de anos de compulsão alimentar, Melissa deu uma guinada na vida. “Estou tão feliz que nosso casamento foi adiado, porque me senti incrível no dia. Eu estava com medo do enlace anteriormente. Eu teria que me arrumar e colocar um vestido, mesmo me sentindo horrível. Não era apenas o nervosismo normal do casamento, era porque eu estava tão infeliz com a minha aparência”, esclareceu.