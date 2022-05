Município mais ocidental do Brasil completa 45 anos no Acre com show nacional

O município mais ocidental do Brasil, Mâncio Lima, no interior do Acre, faz aniversário nesta segunda-feira, 30 de maio.

São 45 anos de emancipação política e histórica. A cidade abriga o ponto extremo oeste do território brasileiro na nascente do rio Moa, situada na fronteira com o Peru, e também o município brasileiro mais distante em linha reta da capital federal Brasília.

Mâncio Lima nasceu de um povoado denominado Vila Japiim. Numa imensa região banhada pelo Rio Moa e afluentes, cortada por paranás, igarapés e igapós, fixou-se um grande número de nordestinos predominando entre eles os cearenses, se fixaram como seringueiros ou agricultores. Foram eles os heroicos e anônimos pioneiros que com o sacrifício da própria vida, desbravaram e conquistaram a Amazônia, ligando-a às gerações futuras com todo o seu imenso potencial de riquezas naturais.

Elevado à categoria de município com a denominação Mâncio de Lima, pela Constituição Estadual de 01 de março de 1963, desmembrado de Cruzeiro do Sul. Sede no atual distrito de Japiim (ex-Mâncio Lima). Constituído do distrito sede. Instalado em 30 de maio de 1977.

Programação

A Prefeitura Municipal programou uma agenda extensa para comemorar o aniversário, com cavalgada, rodeios, torneios, campeonatos, desfile cívico, inaugurações de espaços para a comunidade, que começou no último dia 25 de maio.

O show da Banda Companhia do Calypso acontece nesta segunda-feira (30).