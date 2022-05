“Não pode ser de cima para baixo”, diz Jenilson sobre acordos para aliança com Jorge Viana

São inúmeras as especulações sobre a possível união entre o ex-senador Jorge Viana (PT) e o pré-candidato ao Governo do Acre, Jenilson Leite (PSB), nessas Eleições de 2022. Em entrevista concedida ao ContilNet nesta quinta-feira (5), o deputado falou sobre o assunto.

Ao contrário do que foi noticiado por boa parte da imprensa, Jenilson disse que não tem conhecimento de qualquer reunião entre as lideranças nacionais das siglas para definirem a aliança no Estado.

“Não tenho conhecimento disso [referindo-se à suposta reunião]. O importante é que as discussões aconteçam aqui, a nível estadual, como temos feito. Não aceito uma decisão que venha de cima para baixo. Não funciona assim”, destacou.

Leite explicou que tem conversado sobre a questão com algumas figuras do Partido do Trabalhadores (PT) – incluindo os ex-prefeitos Raimundo Angelim e Marcus Alexandre e o deputado estadual Daniel Zen -, além do próprio ex-senador.

“Tenho muito interesse no apoio do Jorge e considero que é muito importante tê-lo ao meu lado nesse projeto. As lideranças estão interessadas nessa discussão e em continuar os acordos, inclusive o próprio Jorge – com quem sentei e discuti sobre a possível aliança. Estamos esperançosos”, finalizou.

A nível nacional, a união entre os partidos tem alcançado diversos Estados.

Jorge Viana não definiu se será pré-candidato ao governo ou se irá disputar uma vaga no Senado Federal, onde cumpriu seu último mandato como parlamentar.