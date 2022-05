Neymar curte boate na Coreia do Sul e gasta cerca de R$ 450 mil

Na Coreia do Sul com a Seleção Brasileira, Neymar aproveitou o último sábado para curtir a noite em uma boate local. De acordo com a imprensa sul-coreana, o atacante do PSG chegou a ‘Race’ às 1h e saiu às 5h30, gastando cerca de R$ 450 mil junto a outros jogadores.

Neymar e outros atletas da Seleção compraram champanhes e outras bebidas. Várias pessoas cercaram a boate tentando tirar uma foto com o atacante, que deixou o local cobrindo o rosto com um moletom. O jogador do Paris Saint-Germain curtia dia de folga.

Na última sexta-feira, Neymar e outros craques da Seleção, como Lucas Paquetá, Richarlison, Ederson e Raphinha foram a um parque de diversões em Seul. A equipe de Tite encara a Coreia do Sul na próxima quinta-feira. No dia 6, o Brasil faz novo amistosos, contra o Japão.