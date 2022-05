No AC, cachorrinha canta sucesso de Freddie Mercury com a tutora: “Só falta falar”

A cachorrinha Estelinha, que tem como tutora a acreana Neyla Mota, já ganhou a admiração de todas as pessoas que a conhecem, tanto pela fofura como por uma de suas mais curiosas habilidades.

Ela canta e encanta. Um vídeo enviado à reportagem do ContilNet mostra o momento em que Estelinha acompanha sua tutora ao cantar o sucesso “How Can I Go On”, interpretado por Freddie Mercury e Montserrat Caballe.

Sentada em uma mesa, a cachorrinha coloca todo seu agudo em prática durante um dos momentos mais marcantes da canção.

“Ela é uma das coisas mais preciosas e admiráveis que temos. Muito carinhosa e inteligente. Só falta falar”, disse Neyla.

Confira: