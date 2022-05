Pabllo Vittar leva tombo durante show em Nova York; veja vídeo

A cantora Pabllo Vittar caiu durante um show em Nova York, apresentação que faz parte da turnê I am Pabllo World Tour, que a artista faz pelos Estados Unidos. Tudo aconteceu no domingo (1º/5), e vídeos do tombo começaram a circular na web nesta quarta-feira (4/5).

Pabllo se preparava para cantar a música Amor de Que, quando acabou caindo no palco. A cantora, no entanto, fez piada com a queda.

“Meninas, eu moro no Brasil, esse tombo aqui foi nada, gata”, disse Pabllo.

Veja o vídeo: