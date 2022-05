‘Pai Me Dá um Real’ volta a ser internado no Pronto-Socorro de Rio Branco, sob tutela do Estado

O acreano Ivanildo Barata, conhecido como ‘Pai Me Dá um Real’, que vive em situação de rua na cidade de Rio Branco, está sob os cuidados do Estado e internado no leito de saúde mental do Pronto-Socorro de Rio Branco.

A informação foi dada à reportagem do ContilNet pela diretora de Direitos Humanos da Prefeitura de Rio Branco, Rila Freze. “A responsabilidade de cuidar do senhor Ivanildo Barata é do Estado, por meio da Sesacre, ficando no Pronto Socorro ou em outra unidade para o tratamento das patologias que apresenta”, disse a gestora.

‘Pai Me Dá um Real’ já foi internado outras vezes por decisão judicial, mas em várias delas conseguiu fugir da unidade.

“Nesta quarta-feira, a equipe de abordagem social da Prefeitura identificou ele em situação de rua e, imediatamente, acionou a rede para levá-lo novamente de volta ao hospital”, finalizou Rila.