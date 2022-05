PEC que inclui agentes socioeducativos no rol da Segurança é aprovada em comissão na Aleac

A Proposta de Emenda à Constituição que visa a inclusão dos agentes socioeducativos no rol de categorias da Segurança Pública do Acre, de autoria do deputado estadual Edvaldo Magalhães, foi aprovada por unanimidade pela Comissão Especial da Assembleia Legislativa.

A PEC garante aos servidores os benefícios dados a outros órgãos que integram a segurança Pública.

A proposta agora segue para votação no plenário da Casa Legislativa, mas deve ser aprovada, assim como outras similares, que incluíram os agentes de trânsito e policiais penais no mesmo rol.