Pesquisa: Fecomércio/AC avalia custo dos itens da cesta básica de alimentos em Rio Branco

Estudo realizado pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Acre (Fecomércio/AC) revelou preço médio de R$ 614,95 calculado dos produtos que compõem a cesta básica de alimentos para a população de Rio Branco. O estudo é calculado com base em 15 produtos comercializados em quatro supermercados da capital acreana, referente ao mês de maio.

Conforme os dados do levantamento, os produtos e quantidades da estrutura elaborada, no seu conjunto, representam provisão alimentar para o consumo mensal de uma família com três pessoas adultas, ou dois adultos e duas crianças.

De acordo como consultor da presidência da Fecomércio/AC, Egídio Garó, os valores apurados nos preços dos produtos praticados no varejo, os quais indicam aumento no total da cesta básica, são de itens considerados necessários mínimos para segurança alimentar de uma família.

A pesquisa constatou, ainda, conforme estimativa do cálculo do valor dos itens informados nas prateleiras durante a pesquisa, o indicativo de custo de R$ 659 para o maior preço da cesta básica de alimentos, bem como R$ 560,73 como menor preço.

O estudo conclui que o item carne ainda representa o maior custo (38,18%) na composição da estrutura da cesta básica de alimentos para população de baixa renda em Rio Branco. “ Uma alternativa opcional seria a substituição por outras proteínas, o que vem a permitir a aquisição de mais itens de alimentação de melhor satisfação para as necessidades das famílias consideradas no cálculo do levantamento”, explica o consultor Egídio Garó.