PL de deputado quer proibir governo de realizar concurso exclusivo para cadastro de reserva

O deputado estadual Nenem Almeida (Podemos), apresentou nesta terça-feira (10), na Assembleia Legislativa, um projeto de lei que proíbe o Estado de realizar concursos públicos exclusivo para formação de cadastro de reserva.

“Usam muito isso como bandeira eleitoral, fazem cadastro de reserva sem obrigatoriedade de ser chamado, mas planta esperança”, justificou.

O líder do Podemos disse que o seu projeto regulamenta que o Governo só pode realizar qualquer concurso público se houver vagas disponíveis para serem ocupadas imediatamente. “Para fazer concurso tem que haver vagas, tendo, pode disponibilizar até 3 vezes o cadastro de reserva”, explicou.

De acordo com o parlamentar, concursos que dispõe apenas de cadastro de reserva, “é brincar com as pessoas que passam dia e noite estudando, largam famílias, largam tudo para estudar, passam num cadastro de reserva e nunca são chamadas. Pois o que fizeram com o cadastro de reserva da Civil, professores e IDAF, não se faz”, pontuou.