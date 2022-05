PM do Acre sorteia passeio de helicóptero e Camaro; saiba como participar

A Polícia Militar do Acre inovou ao lançar um sorteio para as crianças. No perfil do Instagram, a corporação está sorteando um passeio de helicóptero e Camaro.

O sorteio duplo é direcionado para crianças e adolescentes que estejam matriculados até o 3º ano do ensino médio. Os pais podem participar através de seus perfis, sendo o prêmio direcionado aos filhos.

Durante os passeios,o mascote do Proerd, Dare, estará junto com o ganhador, que poderá ser acompanhado por 1 responsável (pai, mãe, quem detenha a guarda ou pessoa autorizada mediante termo).