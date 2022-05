PM esfaqueado durante briga de irmãos no AC está em estado grave na UTI e precisa de sangue

O 3° Sargento da Polícia Militar do Acre, Éberton Lunardi, de 42 anos, que levou uma facada após tentar acabar com uma briga entre irmãos na cidade de Xapuri, nesta segunda-feira (31), está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Pronto-Socorro de Rio Branco. Ele precisa de doação de sangue.

SAIBA MAIS: Briga entre irmãos acaba com dois feriados a facadas e um morto a tiros no interior do Acre; sargento está entre as vítimas

A guarnição estava em um patrulhamento de rotina, quando foi acionada para atender a ocorrência. A briga acontecia entre Adelino e José Adalberto, que são irmãos. Ao chegarem ao local indicado, os militares presenciaram Adalberto com uma faca ameaçando matar Adelino.

Ao ver a aproximação da guarnição, Adalberto deu um golpe de faca no abdómen de Adelino e, em seguida, correu para cima dos PMs. Ainda com a faca na mão, o homem atingiu o sargento na lateral esquerda do peito.

Após o episódio, os demais policiais atiraram contra Adalberto, que morreu na mesma hora. O agente foi socorrido às pressas.

Éberton já passou por procedimento cirúrgico e está internado na UTI do PS. De acordo com a diretora do hospital, Dora Vitorino, o estado de saúde do policial é considerado grave. A família está pedindo doação de sangue A+. Os interessados em ajudar devem procurar o Hemoacre e fazer a doação em nome do policial.

Adelino também está internado e seu quadro de saúde é grave.

O caso está sendo investigado por agentes de Polícia Civil da Delegacia de Polícia de Xapuri.