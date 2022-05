PM prende homem vendendo drogas em via pública na Baixada da Sobral em Rio Branco

Eliabe Dark do Nascimento, 47 anos, foi preso acusado de tráfico na noite deste domingo (28), na rua da Laranja, no bairro União, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Segundo informações dos Policiais Militares do 1° Batalhão, eles estava fazendo um patrulhamento de rotina na região, quando visualizaram Eliaber com uma sacola nas mãos em atitude suspeita em via pública.

Ao perceber a aproximação da guarnição, Eliaber começou a correr e foi para dentro de um terreno de uma residência tentando fugir. Na sacola que estava com o acusado havia 19 papelotes de skunk, 10 porções de maconha, 3 trouxinhas de cocaína, 2 sacos pequenos de cocaína, 1 barra pequena de skunk, 1 saco com maconha, 1 balança de precisão, material para embalo das drogas e uma quantia de R$ 20, provavelmente oriundo do tráfico de drogas.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão e o traficante foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla), para os procedimentos cabíveis.