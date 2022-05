PMAC comemora 126 anos de existência com programação diversificada; confira

A Polícia Militar do Acre (PMAC) completa no próximo dia 25 de maio de 2022 seus 126 anos de existência. A comemoração conta com uma programação completa e recheada de atividades.

A corporação que tem centenas de agentes espalhados pelos 22 municípios do Estado teve seu início a partir da Lei n° 812 de 5 de dezembro de 1984.

De lá até aqui, recebeu diversas nomenclaturas, entre elas, Força Policial Territorial do Acre e Guarda Territorial, até chegar ao título de Polícia Militar do Acre, em 1963 – após a promulgação da Primeira Constituição do Estado.

Programação completa

As festividades de comemoração iniciaram no último dia 7 de maio com um torneio especial de futebol, no Batalhão de Operações Especiais (Bope). As competições, incluindo natação e voleibol, devem se estender até o próximo dia 21.

De 20 a 22, a corporação se prepara para uma exposição no Via Verde Shopping, durante os horários de funcionamento do estabelecimento.

No dia 25, às 16h, será a formatura de promoção de praças e soldados, em frente ao Quartel do Comando Geral.

A festa oficial da PMAC está marcada para o dia 26, a partir das 20h, no Hotel Terra Verde.

Um concerto musical com a Banda Furiosa será apresentado no dia 27, às 19h, no auditório da FAAO, com transmissão ao-vivo no perfil da PMAC, no YouTube.

A programação chega ao fim no dia 29, com a Corrida Tiradentes, às 6h, no Quartel do Comando Geral.

Filho de Sena emociona ao tocar saxofone

Um dos destaques das comemorações foi a apresentação do senamadureirense Elder Aguiar, que é tenente no 8º Batalhão, localizado no município em que nasceu.

O agente usou um saxofone para tocar a música “Eu Navegarei”. O vídeo foi compartilhado na página da PMAC. Diversos internautas se emocionaram e comentaram o registro.