Policia Civil prende foragido da justiça em Marechal Thaumaturgo

Ao final da tarde desta terça-feira, 10, a Policia Civil prendeu A. H. da C. S., 23 anos, foragido da justiça do Acre que responde pelo crime de trafico do drogas e estava homiziado em Marechal Thaumaturgo, interior do Estado.

No Estado do Acre há uma peculiaridade que é a existência de quatro municípios isolados via terrestre onde só é possível acesso via fluvial ou aérea. Santa Rosa do Purus, Jordão, Porto Walter e Marechal Thaumaturgo, esse último sendo realizada operação de combate a criminalidade pelo Departamento de Policia Civil da Capital e do Interior (DPCI).

Visando fortalecer a segurança pública nas fronteiras e em cumprimento à operação Hórus, programa V.I.G.I.A, uma equipe da Polícia Civil foi enviada ao município de Marechal Thaumaturgo no sentido de investigar alguns crimes que ali estavam ocorrendo.

Durante diligências investigativas, notou-se que um indivíduo desconhecido havia chegado a cidade. Após a realização de campana, notou-se que esta pessoa transitava com pequenos volumes. Realizou-se abordagem pessoal, mas nada foi encontrado, entretanto, em pesquisas aos sistemas policiais, descobriu-se que estava evadido do Sistema Prisional e que havia um mandado de prisão, pelo crime de tráfico de drogas, em aberto em desfavor deste nacional.

Diante dos fatos foi dado voz de prisão e o individuo encaminhado a cidade de Cruzeiro do Sul, onde aguardará os trâmites judiciais. A operação policial foi realizada pelo Departamento de Polícia da Capital e do Interior(DPCI)