Policia Civil recupera dois veículos e prende parte de quadrilha internacional de roubo a caminhonetes em Acrelândia

Na manhã desta quinta-feira, 26, a Policia Civil em Acrelândia prendeu 10 pessoas envolvidas em roubo de caminhonetes que foram subtraídas de seus proprietários na madrugada da ultima quarta-feira, 25, onde levaram duas caminhonetes e um carro de passeio.

Ao tomar conhecimento dos fatos, a Policia Civil em Acrelândia com apoio do Departamento de Polícia Civil da Capital e do Interior(DPCI)) e da Coordenação de Operações e Recursos Especiais (CORE) em parceria com a Polícia Militar, deu inicio as investigações e conseguiu prender parte do bando de ladrões e recuperar dois veículos, um Ford KA e uma Caminhonete modelo L200 Triton marca Mitsubish que haviam sido roubados.

Além dos veículos, a Policia Civil apreendeu vários celulares, munições, petrechos que foram usados para amarrar as vitimas e algumas peças de roupas usadas pelo bando.

A investigação apontou também que parte do bando usou de força física e emprego de arma de fogo mantendo as duas famílias em cárcere privado enquanto o restante da quadrilha subtraia os bens da família.

A investigação apontou tambem que o bando faz parte de um grupo de criminosos pertencentes ao país Bolívia que realizam encomendas de veículos gerando uma movimentação financeira que ultrapassa 1 milhão de reais mês.

Os veículos roubados tem como destinos áreas de fronteira com o país vizinho pelos municípios acreanos de Plácido de Castro, Brasileia e Assis Brasil e Guajará Mirim em Rondônia.

A ação criminosa ocorreu em duas residências no município. O bando, composto por W.N.S. de 25 anos, G.S.F. de 32 anos, R. N. R. E. de 43 anos, B. E. F. de 25 anos, C. E. O. de 18, A. O. O. de 26 anos, M. O. S. de 18 anos, E. F. S. de 22 anos, J. F. S. de 27 anos, J. P. S. de 27 anos e R. F. S. de 18 anos.

Os presos foram conduzidos a Delegacia Geral do município para lavratura de auto de prisão em flagrante e em seguida colocados a disposição da justiça.

A autoridade policial vai continuar as investigações no sentido de identificar mais comparsas do grupo criminoso e responsabilizá-los perante a justiça.