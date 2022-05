População de Marechal Thaumaturgo recebe atendimentos do programa Saúde Itinerante Especializado

A quarta edição do programa Saúde Itinerante Especializado chegou a Marechal Thaumaturgo, um dos municípios acreanos de difícil acesso. Durante os dias 5 e 6 deste mês, quinta e sexta-feira, a população local teve acesso grátis aos serviços de ginecologia obstetrícia, ortopedia e pediatria, além da entrega de medicamentos, oferta de exames de apoio diagnóstico, exames laboratoriais e outros.

O programa se destaca pela representatividade na vida dos acreanos, levando qualidade de vida aos mais necessitados. Em todas as edições, já são quase mil pessoas beneficiadas em todo o Estado.

“É uma determinação do governo estadual que essas ações sejam realizadas no local onde residem as pessoas. Com isso, há economia de gastos e tempo, pois não há necessidade de deslocamento até a unidade de referência”, informou Rosimery Vânia Ruis, coordenadora do programa.

A iniciativa conta com a parceria da Secretaria Municipal de Saúde e tem a meta de atender 350 munícipes que aguardavam pelos serviços. Catiana Rodrigues, coordenadora regional da Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre), enfatizou a importância de mais uma ação de sucesso da gestão estadual. “Nosso governo continua atuando para trazer dignidade a cada acreano, pois somos uma gestão que se preocupa em salvar vidas. Só temos de agradecer aos parceiros, ao governador Gladson Cameli pela dedicação ao Juruá e à secretária Paula Mariano pelo trabalho realizado frente à pasta da saúde”, reforçou.

Cliciane Ferreira de Oliveira, de 44 anos, recebeu atendimento ginecológico e se disse satisfeita com a consulta. “Fui muito bem atendida. Todos os profissionais são atenciosos, e, sem dúvida alguma, esse é um momento de grande importância para a nossa cidade”, relatou.

Saúde Itinerante realiza atendimentos para crianças com deficiência em Sena Madureira

Uma ação inovadora do governo vem assegurando o direito à saúde para crianças com deficiência intelectual, com ênfase no Transtorno do Espectro Autista (TEA). Depois de realizar mutirão em Manoel Urbano, a equipe formada por neuropediatra, médicos da família, neuropsicólogo, assistente social, fonoaudióloga, fisioterapeutas, nutricionistas e enfermeiros atua em Sena Madureira nesta sexta-feira e no sábado, 6.

Um marco para a Saúde estadual, que demonstra o compromisso do governo em ampliar os serviços à população. “Em meados de junho, nossa equipe atuará em Cruzeiro do Sul”, informou Rosimery Ruis.