População ovaciona PMs do Acre após ação exitosa contra o crime em Rio Branco; VÍDEO

Em vídeo, moradores da parte alta da cidade de Rio Branco vibraram dentro de um ônibus do transporte coletivo após a polícia perseguir, trocar tiros e forçar a parada do veículo de criminosos na noite desta quinta-feira (26), na Estrada do São Francisco, no bairro São Francisco, em Rio Branco.

O quarteto do crime chegou em um carro modelo Gol de cor branco, com a placa QLU-3706 adulterada, e de posse de armas de fogo, rendeu alunos e professores de uma academia de musculação que fica localizada no Conjunto Tropical. No estabelecimento foi feito um arrastão, sendo subtraídos carteiras, relógios, celulares e até uma televisão que foi colocado no interior do veículo usado bandidos. Em seguida, o quarteto fugiu do local.

Populares acionaram a Polícia Militar via Copom e, em uma ronda de rotina pela região, uma guarnição do Giro, do Bope, visualizou o veículo usado no roubo e início uma perseguição policial, que saiu do Tropical e passou pelo Bairro Cadeia Velha, onde ocorreu uma troca de tiros.

Após a troca de tiros, a perseguição continuou e os bandidos foram para o bairro São Francisco. No final de uma ladeira, uma guarnição do 3° Batalhão foi dar apoio à operação e tentou parar os criminosos, que acabaram batendo na frente da viatura, colidiram em uma coluna e derrubaram o portão de uma empresa.

O vídeo mostra a vibração de populares pelo número de PMs na ação polical e também pela veículo dos assaltantes estar totalmente destruído.

Após a formatura dos novos praças (Policiais Militares que atuam na rua), as forças de segurança devem dar uma resposta mais eficaz para a sociedade.

No vídeo também é percebido que o população apoia o trabalho da Polícia Militar do Acre e espera do poder público mais segurança nos bairros.