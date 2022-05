Prefeita de Tarauacá passa por remoção de útero: “Garra e coragem”, diz Jesus Sérgio

A prefeita de Taraucá, Maria Lucinéia, realizou no início desta semana, uma cirurgia de histerectomia, que é a remoção cirúrgica do útero, que também pode incluir a retirada das trompas adjacentes e do ovário. O procedimento pode ser usado como medida preventiva ou como recurso para amenizar os avanços no câncer de colo de útero.

A gestora já se recupera e está bem, segundo divulgado pelo seu esposo, o deputado federal Jesus Sérgio. “E com o coração tomado pelos sentimentos de fé e esperança venho hoje aqui agradecer a todos pelas orações para minha esposa, Maria Lucinéia, que se submeteu no início desta semana a uma cirurgia de histerectomia. Acompanhei minha esposa em todos momentos deste procedimento cirúrgico e com a graça de Deus ocorreu tudo bem e ela já está em plena recuperação. Firme e forte para voltar em breve com toda garra e coragem para junto do nosso povo. Obrigado a todos por tanto carinho! Gratidão”, escreveu.