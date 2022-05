Prefeitura de Feijó faz chamamento público para aquisição de gêneros alimentícios

A Prefeitura Municipal de Feijó faz chamamento público 003/2022 para aquisição de gêneros alimentícios, através de grupos formais da agricultura familiar e de empreendedores familiares rurais constituídos em cooperativas e associações ou grupos informais de agricultores familiares, para atender a demanda da merenda escolar destinada pelo programa nacional de alimentação escolar (PNAE) fornecida aos alunos da rede municipal de ensino de Feijó. Natureza do objeto: compras.

Data da abertura: 20 de maio de 2022, 8h.

O edital está disponível desde 17 de maio.

Confira mais no Portal de Licitações do Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE).