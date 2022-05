Prefeitura de Rio Branco abre licitação de pregão eletrônico para prestação de serviço

A Prefeitura Municipal de Rio Branco abre licitação de pregão eletrônico, por Sistema de Registro de Preços (SRP), para prestação de serviços de locação de equipamentos (impressoras e scanners), de forma continuada, compreendendo a cessão de direitos de uso de equipamentos novos e de primeiro uso, bem como softwares de configuração dos equipamentos e a prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e suprimentos necessários (exceto papel cut size para as impressoras e multifuncionais), para atender as necessidades de impressão, cópia e digitalização dos diversos setores da Secretaria Municipal de Gestão Administrativa (SEGATI), conforme especificações contidas no Termo de referência em Anexo I do Edital. Natureza do objeto: Outros serviços.

O edital está disponível desde 17 de maio.

Data de abertura: 25 de maio de 2022, 8h30.

Confira mais no Portal de Licitações do Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE), na aba pregão eletrônico.