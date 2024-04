Subiu no telhado? Silvia Abravanel anuncia fim de noivado com Gustavo

Parece que o noivado de Silvia Abravanel e Gustavo Moura subiu no telhado. A informação foi compartilhada pela própria apresentadora nos stories do Instagram, na madrugada desta segunda-feira (22/4).

Em uma sequência de publicações, a filha de Silvio Santos desabafou e ainda revelou qual teria sido o motivo do rompimento.

“Só pra deixar a todos bem avisados aqui. Gustavo Moura me perdeu, pois jogou na minha cara que a Helen Ganzarolli é uma gostosa!! Que sejam felizes juntos”, disparou ela.

Em seguida, Silvia continuou: “Conhecemos as pessoas pelas atitudes delas; na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, no acolhimento ou no abandono!!”, afirmou.

Na última publicação, ela falou sobre respeito: “Por muito mais respeito. Se não quer respeitar como mulher, pelo menos como ser humano!! Pois ninguém é melhor que ninguém”, garantiu.

A primeira postagem em que a apresentadora cita o noiva (ou ex?) e Helen Ganzarolli foi apagada, mas as demais continuavam em seu perfil até o fechamento desta nota. A coluna entrou em contato com a assessoria de Gustavo Moura, mas ainda não obteve uma resposta.

Silvia e Gustavo deixaram de se seguir nas redes sociais. A apresentadora apenas acompanha os perfis da dupla do rapaz.

Planos de casamento

Pouco mais de duas semanas após ficar noiva do cantor Gustavo Moura (que faz dupla com Rafael), Silvia Abravanel já está pensando no casamento. A filha de Silvio Santos participou, em maio do ano passado, do Jovem Pan Morning Show e revelou, em conversa com Felipeh Campos, que já está organizando tudo, mas ainda não sabe quando vai acontecer.

“Fiquei noiva dia 18 de abril do Gustavo Moura (que faz dupla com Rafael). Ele me pediu do além em noivado. Foi muito legal. Na hora que ele abriu a caixinha, eu comecei a rir porque ele é uma pessoa extremamente imprevisível. Leonino, né?”, brincou ela.

E continuou contando: “Quando ele veio, ele me deu esse colar e veio com uma caixinha pequenininha. Quando ele abriu e eu vi um par de alianças, comecei a rir. Aí, ele falou: ‘Você não gostou?’. Eu falei: ‘Não, eu amei, mas é imprevisível’. É uma coisa que eu não esperava vir dele, esse pedido de noivado. Claro que eu aceitei e tá aí, a gente tá junto”.

Felipeh Campos, então, quis saber sobre o casório e perguntou se a apresentadora estava feliz. E ela respondeu: “Muito. Vamos (casar). Eu não sei quando. Ele jogou essa bomba pra cima de mim”, comentou ela, que completa um ano junto com o amado no final deste mês.

A confirmação do namoro

Silvia Abravanel assumiu o relacionamento com o cantor sertanejo Gustavo Moura, da dupla com Rafael em meados de 2022. O casal foi visto aos beijos durante a gravação do DVD Cabaré, de Leonardo e Bruno & Marrone, em julho daquele ano, em São Paulo.

Essa foi a primeira aparição do casal, visto que Silvia costuma manter a discrição quanto à vida pessoal. O último relacionamento dela de conhecimento público foi em 2020, com o policial Marcos Vinicius de Oliveira, e ela não divulgou o término.

O novo namorado da apresentadora esteve no SBT na mesma época em que apareceram juntos pela primeira vez. Ele conversou com o âncora do Primeiro Impacto, Marcão do Povo. Em junho deste ano, Silvia assinou um contrato de embaixadora da banda com a Astro cash.