Pressão total: Mbappé vive momentos de tensão por renovação com PSG

Com o Manchester City anunciando um acordo para contratar Erling Haaland, a novela mais dramática da janela de transferências da Europa segue viva: a possível saída de Kylian Mbappé do Paris Saint-Germain. E a situação se agrava a cada dia. Segundo o jornal espanhol Marca, o atacante francês está sendo pressionado por todos os lados para definir se fica no PSG ou se confirma a transferência para o Real Madrid.

De acordo com o jornal, até mesmo o presidente francês Emmanuel Macron teria se envolvido na questão, telefonando para o jogador tentando convencê-lo a permanecer na equipe da capital francesa. O mesmo fez o presidente do Catar, que é o principal acionista do clube em que Mbappé joga. Na balança, o camisa 7 vem ponderando questões como o sonho de criança em vestir a camisa do Real, além da pressão que vem sendo colocada inclusive em sua família. Seu irmão Ethan, de 15 anos, tem ainda como objetivo estrear pelo time profissional do PSG. O esforço do time merengue para contar com o francês também é exaltado na matéria. O Marca revela que o clube teria aberto mão de direitos de imagem para que Kylian Mbappé seja jogador da equipe na próxima temporada. O jogador é o principal desejo de reforço do presidente Florentino Pérez, que planeja uma apresentação histórica ao atacante. Mbappé tem contrato com o PSG até junho deste ano. Nesta temporada o camisa 7 fez 35 gols em 44 partidas, além de anotar 24 assistências pela camisa da equipe francesa.