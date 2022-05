Primeiro vice anunciado na disputa pelo Governo, João Tota Filho dispara: “Não me considero um político”

Movimentou

O senador Sérgio Petecão (PSD) movimentou o cenário político acreno no último fim de semana. Fez dois eventos com presença maciça de apoiadores e ainda trouxe o presidente nacional de seu partido, o ex-prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, para o Acre.

Rendeu postagem

No sábado (21), Petecão lançou oficialmente sua chapa majoritária: ele como pré-candidato ao Governo, o advogado João Tota Filho como vice, e a deputada federal Vanda Milina (Pros) para o Senado. E foi justamente para esse evento que Kassab veio para o Acre. Ainda no domingo (22), Kassab destacou em suas redes sociais a vinda ao Acre para prestigiar o evento de Petecão. “Grande lançamento da candidatura de @senadorpetecao a governador do Acre no último sábado. Senador extraordinário, Petecão atua há vários anos em defesa do Estado e de sua gente, conhece as demandas e saberá conduzir o Governo para transformar o Acre numa terra de oportunidades e desenvolvimento. Parabéns, Petecão pela chapa formada e conte com o PSD nesta pré-campanha”, escreveu Kassab.

Vice

Na corrida pela cadeira de governador do Acre, a chapa de Petecão é a primeira a anunciar o nome do vice. As outras chapas, por enquanto, continuam nas tratativas.

Escolhido

O escolhido para ser vice na chapa do PSD é o advogado João Tota Filho Figueiredo. Formado em direito pela Uniceub de Brasília, exerce a advocacia há 17 anos, principalmente na região do Vale do Juruá. “Neste período fui presidente da subseção do Juruá, da OAB/AC, por dois mandatos consecutivos, também exerci a função de Conselheiro Estadual e Federal da OAB. E na Administração pública já ocupei o cargo de Diretor Administrativo e Financeira do SAERB, durante a gestão do prefeito Flaviano”, contou à coluna.

Juruá

Natural de Cruzeiro do Sul, Tota foi escolhido a dedo por Petecão. Com uma família influente e uma base eleitoral forte no Juruá, Tota Filho pode ser a chave para “destravar” a pré-candidatura de Petecão naquelas bandas. Ele é filho do ex-prefeito de Cruzeiro do Sul e ex-deputado federal por quatro mandatos João Tota, e da primeira suplente de Petecão no Senado, Maria das Vitórias.

Escolha

Perguntei ao advogado como se deu a escolha do nome dele para a vaga de vice. Eis a resposta: “Não me considero um político, mas sempre tive envolvimento com a política. Primeiro por meus pais, que tiveram um papel importante na política do nosso estado.

Quando o meu saudoso pai João Tota foi diagnosticado com leucemia, tivemos uma derrota em pleito eleitoral e resolvemos nos afastar para cuidar mais da saúde dele. Após o falecimento, minha mãe recebeu um convite do senador Sérgio Petecão, ser sua suplente. Esse gesto foi para mim de muita importância, pois me mostrou que minha família ainda poderia contribuir com a sociedade. Minha filiação ao PSD se deu neste momento! Desde aí tenho construído uma forte relação, profissional e militante com o partido e com o Senador. O convite inicial partiu da executiva estadual do partido e fui convencido a aceitar pelos diretórios municipais e prefeitos do Juruá”.

Feliz

Apesar do desafio que é encarar uma campanha, Tota Filho disse à coluna que está “muito feliz” com a escolha do seu nome para a vaga de vice de Petecão. “Sei que não será uma campanha fácil, mas estamos dispostos a lutar por um Acre melhor”, disse.

Honradez

“O povo acreano pode esperar de mim um político honrado, que irá luta para conseguimos melhorias para todos! Precisamos de um estado mais produtivo, onde os recursos sejam utilizados corretamente! Eu acredito em política limpa e que faça a diferença na vida dos mais necessitados, pois é para eles que falta o básico, o alimento, a moradia, a saúde e a educação. Na minha profissão recebi muitas mães e pais, que me buscaram pois viram seus filhos envolvidos em crimes. E isso muito se dá pela falta de oportunidades. Eu acredito em um Estado que pode mais, onde os jovens possam voltar a sonhar com futuros honrados”, concluiu.

Fronteira

O ex-deputado federal e ex-prefeito de Cruzeiro do Sul, Iderlei Cordeiro, esteve com sua esposa, a pré-candidata a deputada federal pelo Republicanos, Keiliane Cordeiro, em Brasileia e Epitaciolândia neste fim de semana. Iderlei, que foi cassado no dia 12 de agosto de 2020 pela Justiça Eleitoral do Acre e ficou inelegível por oito anos, está apostando na transferência de votos para eleger sua esposa.

Açaí

Viajando pelo interior do estado, o ex-senador Jorge Viana (PT) revelou hoje que está na terra do açaí, Feijó. O petista deixou uma mensagem de bom dia recheada de teor político nas redes sociais. “Bom dia e boa semana para você. A minha semana começa aqui na nossa querida Feijó. Deu até pra fazer um treino aqui na terra do açaí. Nossa luta política requer bons propósitos, muitas conversas, perseverança, bom preparo e muita luta… tô nessa. Conto com você”, escreveu.