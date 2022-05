Rio Branco terá duas baixas neste sábado para encarar o Porto Velho-RO

O técnico Bruno Monteira terá mais dois dias para ajustar o Rio Branco antes da partida do próximo sábado (28), às 16h30 (de Brasília), no estádio Aluízio Ferreira, contra o Porto Velho-RO, em jogo válido pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro da Série D.

Na matemática dos números, os dois times dividem a segunda posição na tabela de classificação do grupo 1, ambos com 11 pontos ganhos. No Estrelão, o técnico Bruno Monteiro analisa a partida como um confronto de seis pontos, acreditando que o vencedor dará importante passo para a classificação.

Bruno Monteiro para escalar o Rio Branco terá problemas. O zagueiro Yago e o volante Leo estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Sem muitas opções, o técnico estrelado trabalha para encontrar a melhor maneira de encaixar o Rio Branco no seu modelo de jogo. O volante Marcão deve assumir a vaga de Léo, mas a vaga para o lugar de Yago segue em aberto.

Outra preocupação do treinador será do lado direito da defesa. O lateral Pêu segue com dores no adutor e deve passar por exames detalhados durante a semana para um diagnóstico mais preciso do seu quadro clínico.

Entre as possibilidades de estreia na equipe aparece o atacante Wilker. O atleta foi apresentado na sexta-feira passada no CT do José de Melo e faz parte dos planos do técnico para o jogo de Porto Velho-RO. No entanto, o atacante ainda aguarda pelo registro do seu nome do Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).