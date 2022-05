Rio Branco teve inflação de 0,90% no mês de abril e fica abaixo da média nacional

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou nesta quarta-feira (11) que o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de Rio Branco foi de 0,90% em abril para 0,45 ponto percentual (p.p.), abaixo da taxa de março (1,35%).

O percentual ficou abaixo da média nacional, que foi de 1,06%.

“No ano, o IPCA acumula alta de 4,11% e, nos últimos 12 meses, de 12,13%, abaixo dos 12,19% observados nos 12 meses imediatamente anteriores. Em abril de 2021, a variação havia sido de 0,96%”, diz um trecho da pesquisa.

Sete produtos pesquisados tiveram alta em abril, sendo eles das categorias Alimentação e bebidas, Transportes, Artigos de Residência, Saúde e cuidados pessoais. Educação, Habitação e Vestuário registraram queda bem acentuada.

“O resultado do grupo Alimentação e bebidas (2,33%) decorre principalmente da alta observada nos preços dos alimentos para consumo no domicílio (2,59%). A maior contribuição (0,07 p.p.) dentro do grupo veio das carnes, cujos preços subiram 1,37% em abril. Além disso, foram registradas altas em diversos outros componentes importantes da cesta de consumo dos brasileiros, como o tomate (17,12%), a batatainglesa (16,28%), o leite longa vida (8,47%), a melancia (8,38%) e o óleo de soja(8,14%)”, continua.

Para o cálculo do índice do mês, foram comparados os preços coletados entre 31 de março e 29 de abril de 2022 (referência) com os preços vigentes entre 26 de fevereiro e 30 de março de 2022 (base).