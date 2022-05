O corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado com um tiro na cabeça no início da noite desta segunda-feira (02) na BR-364, próximo a ponte do Bate-estaca, em Porto Velho (RO).

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi ao local após denúncia de populares. Segundo a Polícia Civil, o homem teria sido encontrado executado com um tiro na cabeça.

A Perícia Criminal, rabecão do Instituto Médico Legal (IML) e agentes da Delegacia Especializada em Crimes Contra a Vida (DECCV) investigam o caso.