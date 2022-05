RO: jovem deficiente é preso após esfaquear o irmão cadeirante

Um jovem deficiente ainda não identificado foi preso em flagrante na noite desta quarta-feira (25), após tentar matar o próprio irmão sendo um cadeirante em uma residência localizada na Rua Bandonion, bairro Castanheira, zona sul de Porto Velho.

De acordo com as primeiras informações obtidas pela equipe de reportagem do site HORA1RONDONIA, a vítima foi atacada pelo irmão que também é cadeirante e logo os familiares acionaram a Polícia Militar que ao chegar no local constataram a denúncia e solicitaram o Samu para prestar os primeiros socorros a vítima que foi levada para a emergência do hospital João Paulo II.