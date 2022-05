Roberto Duarte destina emenda para fomentar agricultura familiar no Bujari

O deputado estadual Roberto Duarte foi convidado para a cerimônia de assinatura dos termos de convênios das Emendas Parlamentares do Governo do estado do Acre, através da Secretaria de Estado de Produção e Agronegócio (SEPA). O parlamentar destinou R$ 50 mil para o município do Bujari.

O recurso vai ser utilizado para compra de 12 barracas para feira, além da compra de lonas (mil metros) para atender os produtores donos de casas vegetais da Agricultura Familiar do Bujari.

“Fico muito feliz em poder entregar essa emenda para o município do Bujari. Sempre converso com a população para conhecer as necessidades e entender a realidade de cada lugar. Assim, vamos fomentar o empreendedorismo local com as compras de barracas”, salientou Roberto Duarte.

O vereador do Bujari, Jairo Pinheiro, falou da importância do recurso que será empenhado em prol dos produtores de frutas e verduras na feira livre que funciona sábado, domingo e feriados na Rua José Pereira Gurgel, no Centro da cidade.

“Eu quero agradecer ao deputado Roberto Duarte, ele teve esse olhar de apoiar o nosso município, que tanto precisa de ajuda, essa emenda é de grande importância para os moradores do Bujari, vai ajudar muitas famílias que tiram seu sustento da agricultura familiar”, salientou o vereador.