RuralTec, empresa no Acre que ajuda a melhorar a vida de produtores rurais, completa 3 meses

A empresa de assessoria técnica e consultoria RuralTec já completou três meses no Acre com objetivo de melhorar consideravelmente a vida dos produtores rurais a partir da oferta de diversos serviços.

Os proprietários são os engenheiros Robson Machado e Victor Fernando.

O emprendimento com duas sedes localizadas em Rio Branco e Brasileia é especializado em crédito rural e realiza projetos de Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), Pronamp, Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO) e demais produtores, para prestar assistência técnica e consultoria agronômica, além de análise de solo.

A RuralTec surgiu em um período que Robson, natural do Mato Grosso, decidiu tirar férias no Acre com a esposa.

“Aqui, enxerguei uma oportunidade de emprego. Resolvemos mudar para cá e abrimos a primeira RuralTec em Brasileia, agora abri a filial de Rio Branco com um sócio Victor Fernando. Somos uma empresa acreana que veio para somar no agronegócio do Acre”, contou à reportagem do ContilNet.

A empresa possui convênio com Banco da Amazônia, Sicredi e Caixa Econômica Federal.

Interessados devem entrar em contato através dos telefones (68) 99230-2838, para falar com Robson, e (68) 99210-5767 para falar com Fernando.

O espaço físico da empresa está localizada na Travessa Capitão Ciríaco, 70, no bairro Bosque, em Rio Branco.