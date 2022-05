Saiba quem é o “peladão” que invadiu e furtou restaurante

Com várias tatuagens pelo corpo, a PCDF não teve dúvidas de apontar Lucas Edio Alves, 33 anos, como autor do crime. Três dias antes de invadir a choperia, Lucas já havia passado por audiência de custódia após ser preso, em flagrante, por furtar outro comércio.

As gravações mostram o homem entrando vestido no restaurante durante a madrugada. Ao longo da noite, ele vai tirando a roupa, come, bebe até ficar nu. Quem tiver informações sobre a localização do suspeito, pode entrar em contato com a 8ª DP ou por meio do Disque-Denúncia pelo número 197.

Veja imagens do ladrão peladão em ação: