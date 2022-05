Saúde Itinerante realizou mais de mil atendimentos em Feijó neste fim de semana

Levar saúde aos locais de difícil acesso é um dos objetivos do governo do Acre. Por isso, a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), por meio do programa Saúde Itinerante, leva serviços de assistência à saúde aos municípios em parceria com as prefeituras, em prol do bem-estar de todos.

A terceira edição do Saúde Itinerante foi realizada neste último fim de semana, em Feijó, em parceria com a prefeitura local, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, no Núcleo da Universidade Federal do Acre (Ufac) na cidade. A ação realizou 1.130 atendimentos nas seguintes especialidades: consultas médicas em medicina da família, pediatria, ginecologia, obstetrícia, exames laboratoriais, exames de apoio diagnóstico, preventivo do câncer de colo do útero (PCCU) e demais consultas.

Além disso, a iniciativa atendeu nas especialidades de ortopedia, levando também serviço social, e realizou a entrega de medicamentos nos dias 29 e 30, sexta-feira e sábado.

A chefe da Divisão do Saúde Itinerante Especializada, Rosemary Ruiz, destaca o apoio da gestão municipal: “Com essa edição, conseguimos dar vazão à fila, oferecendo celeridade ao atendimento”.