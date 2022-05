“Se estivesse em Sena, não teria sobrevivido”, diz médico após infarto de Mazinho

O prefeito Mazinho Serafim estava em uma reunião na Santa Casa de Misericórdia do Acre quando infartou e foi socorrido às pressas nesta quarta-feira (25). O gestor foi submetido a um cateterismo e à uma angioplastia.

A informação foi dada à reportagem do ContilNet pelo médico Eduardo Velloso, que estava a caminho do local no momento em que o prefeito passou mal.

“Eu chegando lá para cumprir a mesma agenda quando ele [Mazinho] infartou. Quando entrei, já havia recebido os primeiros socorros e estava sendo levado para o PS e, em seguida, para o Santa Juliana, onde fez os procedimentos”, disse o especialista.

“Se estivesse em Sena, não teria sobrevivido porque o infarto foi muito grave”, acrescentou.

Velloso destacou que Mazinho deve ficar pelo menos 3 dias em observação na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital e que não deve ter sequelas graves.

“Ele está bem e se recuperando. É possível que não tenha sequelas. Não podemos descartar os perigos, mas está respondendo muito positivamente”, finalizou.

Mazinho infartou depois de uma confusão gerada entre ele e o deputado Gehlen Diniz na sessão da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) desta quarta-feira.