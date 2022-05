Sem registrar mortes por covid no mês de maio, AC tem redução de mais de 80% no número de casos

O cenário epidemiológico da Covid-19 no Acre, especialmente durante o mês de maio, que se encerra nesta terça-feira (31), mostra que a pandemia vem perdendo força nos últimos dias.

Do primeiro ao último dia do mês, 190 casos da doença foram registrados. Nenhuma morte entrou para as estatísticas, no mesmo período.

No mês de abril, 1.109 infecções e 10 mortes foram contabilizadas. As reduções foram de 82% no número de casos e de mais de 100% no índice de óbitos.

No último mês, 188 pessoas ficaram curadas e receberam alta médica.