Semana do Meio Ambiente inicia em Brasileia; confira programação completa

Foi lançada na segunda-feira (30), a programação da Semana do Meio Ambiente do município de Brasileia, com o tema “Uma só terra: vida sustentável em harmonia com a natureza”. A solenidade de abertura aconteceu no Centro Cultural Sebastião Dantas.

Participaram a prefeita Fernanda Hassem, o representante da Secretaria de Governo (Segov), Joelson Pontes, do secretário municipal de Meio Ambiente Zico Rocha, representante do Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac), Carlos Vinicius, do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), Robson Oliveira e do Instituto de Defesa Agroflorestal, Raimunda Bezerra.

Foram realizadas palestras educativas relacionadas à preservação ambiental por representante das empresas Reciclar e Acre Papel.

Sobre o Dia do Meio Ambiente

O Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado no dia 5 de junho, foi instituído pela Organização das Nações Unidas (ONU), e tem como objetivo principal chamar a atenção de todas as esferas da população para os problemas ambientais e para a importância da preservação dos recursos naturais.

Confira programação:

DATA: 31/05

MANHÃ

8h – Palestra sobre Educação Ambiental na Escola Valeria Bispo

Sabala.

8h15 – Oficina de produção de caixas para recolhimento de

pilhas e baterias, na Escola Conci Melo.

DATA: 01.06

MANHÃ

8h30 – Palestra sobre Educação Ambiental na Escola Elson Dias

Dantas

9h15 – Oficina de produção de caixas para recolhimento de

pilhas e baterias Escola Elson Dias Dantas.

DATA: 02.06

MANHÃ

8h – Palestra sobre Educação Ambiental na Escola José Ruy da

Silveira Lino. Equipe I

7h30 – Plantio na praça Darlan da Silva (Centro Cultural)

9h30 – Plantio na praça Angelina Franquelin (José Brauna)

DATA: 03.06

MANHÃ

8h – Palestra sobre Educação Ambiental na Escola Kairala José

Kairala – Equipe I

8h30 – Sensibilização, limpeza e conscientização na Marinho

Montes e entregas de panfletos. Equipe II

Entrega da Horta da Escola Elson Dias (Horário à definir)