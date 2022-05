Senadora Mailza confirma pagamento de emenda de R$ 1,1 milhão para o Bujari

Bujari foi contemplada com a liberação de uma emenda de R$ 1,1 (um milhão e cem mil reais) da senadora Mailza (Progressistas-AC). Atendendo um pedido do prefeito Padeiro, o recurso pago nesta semana, será usado para compra de um trator, um caminhão compactador de lixo, uma caminhonete e uma pá carregadeira.

“Estou aqui para atender essas demandas e fazer chegar à população os investimentos que levarão benfeitorias ao povo bujariense”, enfatizou Mailza.

O prefeito Padeiro agradeceu. “Solicitei a destinação dos recursos e com muita satisfação, a senadora Mailza foi sensível ao nosso pleito, como tem sido frequente da parte dela. Hoje vemos os resultados dessa nossa parceria chegando para beneficiar as pessoas”, destacou.

O recurso já está depositado na conta da Prefeitura Municipal via Ministério da Defesa através do programa Calha Norte e será investido para melhorias na infraestrutura, agricultura e desenvolvimento do município.

Além desse recurso pago, Mailza destinou ainda R$ 1 milhão para compra de um veículo de carga com implementos agrícolas e um caminhão prancha, além de R$ 300 mil para custeio na saúde. São mais de R$ 2,3 milhões em investimentos do mandato no Bujari.