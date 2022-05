Sérgio Reis comete erro ao confundir Acre com Rondônia e citar história de Chico Mendes

O cantor Sérgio Reis cometeu um erro durante entrevista concedida ao jornal Folha de São Paulo, no último dia 25 de maio, ao afirmar que Chico Mendes – seringueiro que se tornou uma das maiores figuras políticas do Acre – era de Rondônia, o estado vizinho.

O artista, que fazia uma previsão do cenário eleitoral de 2022 e apontava para a possível vitória do presidente Jair Bolsonaro no primeiro turno, falou sobre Chico Mendes no momento em que o jornalista Gustavo Alonso considerou curioso o assassinato do ativista servir de inspiração para a novela ‘Pantanal’, que está sendo exibida na TV Globo com recorde de audiência.

“O Chico Mendes na época era filiado ao PT”, pontuou o entrevistador.

“Eu não sei se ele era, mas mataram aquele cara, não pode! Porque se o cara é filiado ao PT mas luta pelo pobre lá de Rondônia [na realidade, Acre], merece respeito. Não interessa o partido dele, interessa qual é o objetivo social dele. E era digno”, disse Reis.

