Sorteio do ContilNet pode levar você ao camarim da cantora Luísa Sonza no AC; saiba como participar

Além de curtir um dos shows mais imperdíveis do ano, o ContilNet oferece aos seus leitores a chance de entrar para o camarim da cantora Luísa Sonza, no show que deve acontecer em Rio Branco, no próximo dia 01 de julho.

A oportunidade será dada a partir de um sorteio pelo perfil do @contilnetnoticias no Instagram, com início marcado para o próximo dia 1 de junho e encerramento no dia 24.

O ganhador será contemplado com dois ingressos no front stage, mas apenas ele terá acesso ao camarim da artista.

A cantora pop é compositora dos hits “Sentadona”, “Penhasco” e “Café da Manhã”, além de tantos outros que “explodiram” as plataformas digitais. Luísa promete reunir um dos maiores públicos na capital acreana.

O primeiro lote de vendas dos ingressos encerra nas últimas horas desta sexta-feira (27), com entrada mínima de R$ 80.

O segundo lote já inicia neste sábado (28).

Confira os valores e pontos de venda: