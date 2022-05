“Tenho orgulho de manter minha cidade limpa”, diz margarida que há 11 anos trabalha em Rio Branco

De forma literal, “gari” no dicionário significa empregado da limpeza pública, varredor de rua. Os garis de margaridas são responsáveis pela manutenção da limpeza da cidade dos lixo gerado pela natureza e pela ação do homem, trabalhando de sol a sol para deixar as cidades mais agradáveis e bonitas.

Comemorado neste 16 de maio, o Dia do Gari tem o objetivo de homenagear esses profissionais. Maria Leilane, de 33 anos, é das 26 margaridas que atuam em Rio Branco. No total, a Secretaria de Zeladoria conta com, 316 garis, 26 margaridas e 97 roçadores.

Ao ContilNet, Leilane contou que há 11 anos veste sua farda “com muito orgulho”, é com esse trabalho que ela ajuda na manutenção dos dois filhos que tem junto com o esposo. “Pra mim é muito gratificante não acho difícil gosto do que faço, tenho orgulho de ser margarida, de manter nossa cidade limpa”

Um dos maiores benefícios da profissão, segundo a jovem, é os laços que cria com os outros garis e margaridas.

“tenho muito orgulho da frada que visto, a gente trabalha a vontade, não somos perseguidos, criamos muitos laços, nós somos como uma família mesmo. neste meio fazemos muitos amigos e aprendemos a gostar do que fazemos”, diz.

Mas, apesar do sentimento de gratidão que sente, Lelilane conta que muitas vezes ela e os colegas passam pro situações desagradáveis. “Tem lojista que joga lixo lá de dentro da loja na calçada, ás vezes conversamos com essas pessoas, para conscientizar e eles nos dizem que se não fosse eles jogando lixo, a gente não teria trabalho”, contou.

Sobre a população, a margarida afirma que também falta um pouco de cuidado com a cidade e respeito pelos trabalhadores.

“A população poderia fazer mais a sua parte, procurar fazer descarte no lixo, ter consciência de manter nossa cidade limpa. Não é um trabalho difícil, mas também não é fácil por causa de falta de conscientização da população, muitas vezes limpamos e quando olhamos para trás, já tem lixo novamente”, lamenta.

E nesse Dia do Gari, Maria Leilane manda um recado para os colegas. “Quero dizer a todos eles que somos profissionais de limpeza urbana e tenho orgulho em fazer parte da equipe”.