Tremor de terra é registrado em Minas Gerais

m tremor de terra foi relatado nas redes sociais por moradores da cidade de Sete Lagoas, Minas Gerais, na noite desta sexta-feira (20).

Segundo o Corpo de Bombeiros, a corporação não havia registrado acionamento em Sete Lagoas para nessa natureza de ocorrência, por volta da 20h08.

Se confirmado esse será o terceiro caso de tremor de terra na cidade em apenas um mês. O primeiro caso, ocorreu no dia 30 de abril, de um tremor de 3mB de magnitude, conforme o Observatório Sismológico da Universidade de Brasília (UnB), especializados no tema do país. Na noite do último domingo (15), novos relatos de moradores ocorreram e foi confirmado pela UnB que apontou magnitude de 2,1mB na ocasião.