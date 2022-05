UFAC: Inscrições para Processo Seletivo com oportunidades para Professores encerram nesta semana

São recebidas desde o dia 12 de março de 2022 as inscrições para o novo Processo Seletivo da Universidade Federal do Acre (Ufac), que busca a formação de cadastro reserva de Professores Substitutos.

As vagas disponíveis serão destinadas à docentes das áreas de Educação Física; Física; Química e Sociologia. Estes profissionais deverão atuar em jornadas de 20 horas a 40 horas semanais de trabalho, com remunerações que variam de R$ 2.236,32 a R$ 3.588,85 ao mês.

Podem concorrer profissionais com formação de nível superior e dentro das vagas disponíveis existem oportunidades reservadas à trabalhadores que se enquadrem nos requisitos específicos do edital.

Inscrições

As candidaturas serão recebidas até o dia 19 de maio de 2022, apenas de maneira online por meio do endereço eletrônico da Ufac. Para que as candidaturas sejam homologadas será necessário efetuar o pagamento de taxa no valor de R$ 80,00.

Poderão solicitar a isenção do pagamento os concorrentes que estiverem devidamente inscritos no CadÚnico do Governo Federal ou que sejam doadores de medula óssea.

Classificação e vigência

A classificação dos concorrentes deverá acontecer por meio de provas escrita, didática, prática, seminário e entrevista pessoal.

A previsão é que as avaliações sejam aplicadas a partir do dia 27 de maio de 2022 e em caso de empate serão considerados os critérios de idade igual ou superior a 60 anos, maior nota na prova de títulos, maior nota na prova didática, maior tempo de experiência, maior idade e em último caso pode ser realizado sorteio público.

Este Processo Seletivo terá validade pelo período de um ano, contado a partir da assinatura do contrato e com possibilidade de prorrogação por tempo semelhante caso seja necessário. Já o contrato dos docentes pode ser válido por até dois anos.

Mais detalhes sobre o Processo Seletivo podem ser obtidos no edital completo, disponível em nosso site para consulta.

