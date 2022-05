Vacinação de fronteira: Acre faz parte de estratégia do Ministério da Saúde

Com objetivo de melhorar o acesso à população aos serviços de vacinação, neste sábado (7), o ministro da saúde, Marcelo Queiroga, lança o Plano de Ação: Estratégia de Vacinação de Fronteiras – Agenda 2022, que visa fortalecer as políticas de vacinação nas regiões de fronteira nacional e internacional.

O Acre está entre os estados presentes no Plano, junto com Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima e Santa Catarina. A população alvo do plano é cerca de 1,3 milhão de pessoas que residem em 33 cidades gêmeas brasileiras, onde há um alto deslocamento diário da população entre países.

Em 14 etapas com duração de 10 dias, a estratégia é implantada no período de 7 de maio a 10 de novembro de 2022. Serão ofertados todos os imunizantes do Calendário Nacional de Vacinação para atualizar a situação vacinal dos moradores das cidades de fronteira. O governo também deve convidar países que fazem fronteira com o Brasil para aderir a estratégia.