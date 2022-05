Varíola do Macaco: Bolívia informa 1° caso suspeito da doença

A Bolívia, país que faz fronteira com o Acre, registrou o primeiro caso suspeito da Varíola do Macaco. A informação foi do Serviço Departamental de Saúde (SEDES) de Santa Cruz de La Sierra durante coletiva realizada hoje (26). Segundo a autarquia, o paciente é um homem de 26 anos que teve contato direto com duas pessoas recém chegadadas da Espanha.

De acordo com a SEDES, o homem apresentou todos os sintomas característicos da doença como febre, dores musculares e lesões na pele. O Secretário de Saúde do Governo, Fernando Pacheco, disse que o homem está internado no Centro de Saúde Elvira Wunderlich aonde vem sendo supervisionado, protocolos sanitários foram aplicados até a divulgação do exame.

Casos recentes da doença na América do Norte e Europa acenderam o alerta entre especialistas em todo mundo. Nesta terça-feira, Áustria, República Tcheca, Eslovênia e Emirados Árabes Unidos reportaram seus primeiros casos de varíola dos macacos. Na América do Sul a primeira suspeita foi anunciada na Argentina.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) disse nesta terça-feira (24/05) que há 131 casos confirmados de varíola dos macacos e 106 outros casos suspeitos no mundo, fora da África, desde o primeiro relatado, em 7 de maio.

Endêmico na África, o vírus é transmitido por animais contaminados e por contato próximo prolongado entre pessoas. A doença passa depois de duas a quatro semanas. Apenas em 6% dos casos ela é fatal geralmente quando atinge crianças pequenas. O período de incubação do vírus varia de sete a 21 dias. Os sintomas, porém, costumam aparecer após dez ou 14 dias. Além das erupções cutâneas, a varíola dos macacos causa dores na cabeça, costas e muscular, febre, calafrios, cansaço e inchaço dos gânglios linfáticos.