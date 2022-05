Vereador Elvis Dany pede que prefeitura de Sena envie PL do reajuste dos professores

Na noite desta terça-feira (10), durante sessão ordinária na Câmara Municipal, o vereador Elvis Dany (PP), voltou a reivindicar da Prefeitura de Sena Madureira que envie o quanto antes o Projeto que trata sobre o reajuste dos professores. Há alguns meses, o parlamentar vem fazendo tal cobrança, visto que, os profissionais da educação aguardam ansiosamente para saber qual será o percentual de aumento.

“Nesta noite, mais uma vez, me junto ao vereador Pantico e aos demais para pedir celeridade nesse Projeto por parte do executivo. Vale frisar que vários municípios do Acre já deram o reajuste para os profissionais da educação e em Sena Madureira isso ainda não aconteceu. Vamos continuar fazendo o nosso papel que é reivindicar junto à Prefeitura, pois os professores e demais profissionais merecem esse reconhecimento”, frisou.

FISCALIZAÇÃO NOS BAIRROS

Elvis Dany também adiantou que, de agora em diante, estará toda semana, notadamente na sexta-feira, visitando os Bairros de Sena Madureira no sentido de ouvir as demandas dos moradores e encaminhá-las aos setores competentes. “A nossa meta é buscar melhorias para os Bairros, principalmente na parte de infraestrutura. Sabemos que as nossas Ruas não estão em boas condições de tráfego. Mas, além disso, iremos ouvir outras demandas também”, salientou.

O vereador progressista ateve-se, ainda, às comunidades da zona rural e confirmou que, dentro em breve, pelo menos 70 famílias do rio macauã serão contempladas com kits de energia solar, através do programa “Mais luz na Amazônia”, do Governo Federal e Energisa. “Participamos de uma reunião em Rio Branco e recebemos essa confirmação. Faço um agradecimento ao deputado federal Alan Rick e ao ex-prefeito Jairo Cassiano que estiveram conosco nessa reunião. Quem ganha, com isso, é a comunidade”, disse ele.

Elvis Dany também agradeceu a deputada federal Perpétua Almeida em razão da implantação de um ponto de internet em uma comunidade isolada do rio Macauã. “Levamos mais dignidade para os moradores. É nesse formato que vamos continuar trabalhando”, completou.