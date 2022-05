Vettel é roubado após GP da Espanha e persegue ladrões com patinete

Depois de chegar em 11º no GP da Espanha neste domingo, Sebastian Vettel precisou fazer uma segunda corrida em Barcelona nesta segunda-feira. O piloto da Aston Martin teve sua bolsa furtada no começo do dia e, segundo o jornal catalão El Periodico, foi atrás dos ladrões com um patinete. O time confirmou o roubo ao tetracampeão.