Xeque-mate: PF deflagra operação e cumpre mandados no Acre contra membros de facção

Na última segunda-feira (23), a Polícia Federal deflagrou a Operação Xeque-mate, em Santarém (PA), visando a cumprir mandado de busca e prisão contra um dos principais líderes de uma facção criminosa, cujo nome constava em Difusão Vermelha.

O cumprimento foi realizado pela Delegacia de Polícia Federal de Cruzeiro do Sul, conjuntamente com Policiais Federais lotados em na Delegacia de Polícia Federal de Santarém, tendo resultado no cumprimento de 2 (dois) mandados de busca apreensão e 1 (um) mandado de prisão.

Durante a ação policial foi apresentado documento falso aos policiais federais. Em razão do quadro, o líder do Comando Vermelho foi conduzido à Delegacia de Polícia Federal de Santarém/PA, para lavratura de auto de prisão em flagrante pelo tipo penal previsto no artigo 304 do Código Penal.

A Operação Xeque-Mate foi assim nominada, considerando que buscava a prender um dos líderes do Comando Vermelho que se autointitulava “Rei da Fronteira” ou “Rei do Juruá”, o qual se encontrava foragido desde 18/07/218, quando fugiu do presídio de Rio Branco passando-se por visitante.

A investigação também teve como intuito colher elementos capazes de enfraquecer a referida organização criminosa.

As medidas cautelares pleiteadas pela Polícia Federal, deferidas pela Justiça Estadual do Acre, após manifestação favorável do Ministério Público Estadual do Acre, são resultado de uma minuciosa investigação da Delegacia de Polícia Federal de Cruzeiro do Sul.

A Polícia Federal continuará a apuração, na tentativa de apurar elementos visando a desarticular a referida Organização Criminosa.