Gusttavo Lima: Show de R$ 1 milhão o RJ teve fogos, furtos e prefeito no palco

Era 23h10 quando Gusttavo Lima subiu no palco da Arena Magé, meia hora antes do previsto. Fogos de artifício davam boas vindas ao cantor sertanejo que recebeu um cachê de R$ 1,04 milhão bancado pela prefeitura para cantar no aniversário da cidade na Baixada Fluminense,. Aliás, não faltaram fogos. Ao longo do show, foram 14 vezes que os efeitos pirotécnicos apareceram, fora a queima ininterrupta de 8 minutos na hora do parabéns — entoado por Gusttavo.