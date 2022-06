Acre registra 90 focos de queimadas entre janeiro e junho de 2022, diz Inpe

Os dados do Programa de Queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) mostram que em seis meses, o Acre registrou 90 focos de queimadas. O levantamento é de janeiro a junho deste ano, registrados até esta sexta-feira (17).

Segundo o Inpe, maio foi o mês com mais focos de queimadas, com 33 e em junho foram registrados 24 em todo o estado. O estado brasileiro com o maior registro de focos de queimadas é Mato Grosso, com mais de 5 mil, em seguida aparece Tocantins, com 2.072, e a Bahia com 1.410.

Com dados de janeiro até sexta-feira, 17 de junho, os dados apontam que no primeiro mês do ano foram registrados 24 focos, em fevereiro 3, em março nenhum foco foi registrado, em abril foram 6, já os meses de maio e junho registraram os maiores números de focos de queimadas, com 33 e 24, respectivamente.